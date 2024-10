Kõigepealt joonistus uuringust välja, et end keskklassi liigitavate elanike arv viimase kuue aastaga on kasvanud 20 protsendipunkti, ulatudes pea pooleni Eesti elanikkonnast. «Võrreldes varasemate aastatega on märgata, et inimesed hindavad oma hakkamasaamist selgelt positiivsemalt,» ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger. «Kui 2022. aastal pidas end keskklassi kuuluvaks 33 protsenti vastanutest, siis tänavu lausa 49 protsenti.»