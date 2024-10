Peaminister on optimistlik: oodata on majanduskasvu

Michali sõnul on Eesti majandus pöördepunktis, kus prognoositakse 2–3 protsendi suurust kasvu. «See on lauge kasv. Meie partnerite juures on samamoodi sellist kasvu oodata,» märkis Michal ja lisas juurde, et juba järgmise aasta alguses ja käesoleva aasta lõpus hakkab majanduses ilmnema helgemat nooti.