Uuring Iga viies töötaja ootab boonustasu rohkem kui 1000 eurot

CVKeskus.ee palgauuring näitab, et palgapakkumiste arv on kasvuteel, samal ajal pakutakse töökohti aga viiendiku võrra vähem.

Tööportaali CV.ee tööturu monitooring näitab, et töötajate ootused rahaliste boonuste suhtes on kõrged – ligi viiendik töötajatest ootab oma töö eest rohkem kui 1000 euro suurust boonust, samas ettevõtete pakutavad boonused on oluliselt tagasihoidlikumad, jäädes enamasti vahemikku 100–200 eurot.