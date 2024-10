Suur hinnatõus Tänasest tõuseb järsult elektri võrgutasu

Hinnatõus on tingitud suurenenud investeeringu- ja hooldusvajadustest, et tagada klientidele stabiilne elektriühendus ja varustuskindlus ning kiirest inflatsioonist tingitud üleüldisest tööde ja materjalide hinnatõusust.

«Elektrilevi haldab ja hooldab üle Eesti 61 000 kilomeetrit elektrivõrku ja üle 24 000 alajaama. Selleks, et tagada tarbijatele stabiilne elektriühendus ja varustuskindlus ning kiire rikete lahendamine, vajab meie vananev võrk iga-aastaselt tunduvalt suuremaid investeeringuid kui senine võrgutasu on võimaldanud,» on Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm hinnatõusu põhjendanud.

Viimase kolme aasta jooksul on inflatsioon olnud ligi 37 protsenti, mille tagajärjel on kasvatanud enamik võrguteenuse osutamiseks tehtavatest kuludest.

Lisaks on Elektrilevi alustanud keerulistes ilmastikuoludes tekkivate rikete ennetamiseks liinikoridoride laiendamistega. Liinikoridoride laiendamist on kavandatud teha ligi 4200 hektaril aastas ja selleks kulub lähiaastatel enam kui 10 miljonit eurot igal aastal.

«Meie soov on pakkuda klientidele kvaliteetset võrguteenust, see eeldab pidevat võrgu uuendamist ja hooldamist. Tänane tariif sisaldab remondi-hoolduskulusid 2021. aasta tasemel, aga vahepeal on olnud 37 protsendi suurune inflatsioon. Seega on selge, et kulutase tariifis vajas korrigeerimist,» on Härm varem selgitanud.