Jaekauplused: tarbijate madal kindlustunne lükkab taastumise edasi

Kilpiä sõnul on eelkõige väiksemaks muutunud tööstuskauba ostmine. «Norstat viis Prisma tellimusel ajavahemikus 10.-22. septembril 2024 läbi uuringu, mille tulemustest näeme, et 18% vastajatest hindab oma toimetulekut praeguses majandusolukorras halvaks ning 51% rahuldavaks, kusjuures tulemus on mõnevõrra madalam kui kahes eelmises kvartalis. Võrreldes eelmiste kvartaliga on märgatavalt rohkem neid, kes usuvad et olukord muutub halvemaks - pessimistlikuma tulevikuootusega on 37% vastajaid, mida on 8% rohkem kui eelmises kvartalis. Olukorra paranemist usub 18% vastajatest, mida on 6% vähem kui eelmises kvartalis,» tõi ta välja septembris läbiviidud uuringu tulemused.