Nordica esitamata majandusaruanded võivad viia ettevõtte kustutamiseni

Nordica olukord on aina keerulisem – Äriregistri andmetel on neil esitamata 2023. aasta majandusaasta aruanne ning nende suhtes on algatatud järelevalvemenetlus. Sama saatus on tabanud tütarettevõtet Regional Jeti, millele on esitatud kustutamishoiatuse avaldamise teade.