Krüptoinvestorid maksude oravarattas: kasum riigile, kahjum investoritele

«Nagu on muutunud krüptoturg, peavad muutuma ka turgu ohjavad seadused. Kui üldised regulatsioonid on juba täna korralikult arenenud, siis kõik maksundust puudutav on jäänud ajast maha,» tõdes Viljar Kähari, Eesti krüptoettevõtte Kriptomat vastavuskontrolli juht ja Eesti Digivara Liidu juhatuse liige.

Foto: Mihkel Maripuu / postimees Grupp / scanpix Baltics