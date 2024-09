Rimi: tarbijad on toodete valikul muutunud paindlikumaks

Jürisson toob välja kolm peamist põhjust, miks ostlemise mahud on hinnatõusust hoolimata jäänud samaks: «Kliendid kasutavad üha enam ära meie pakutavaid hüvesid, alates kampaaniatoodetest kuni Tervisereede ja Seeniorite esmaspäeva soodustusteni. Nende kasutamine on olnud eriti kasvutrendis sel aastal.»

Jürisson lisas, et tarbijad on muutunud toodete valikul kompromissialtimaks, eelistades soodsama hinnapunktiga kaupu. «Inimesed tarbivad targemalt, nähes allahindluskleebiseid võimalusena saada sama palju kaupa soodsama hinnaga, eriti enne toote aegumist.» See trend on aidanud paljudel klientidel ostelda samas mahus, kuid soodsamalt.