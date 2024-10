Statistikaamet on avaldanud andmeid küll selle aasta kohta, kuid uue aasta maksutõusud süvendavad tarbija muresid veelgi. Rohtla tõdeb, et keerulistel aegadel luksuskaupade kõrgem maksustamine on õigustatud, kuid põhivajaduste tagamisel tuleks riigil kaaluda leevendavaid meetmeid. Näiteks toiduainetele kehtestatava käibemaksumäära alandamine, mida teistes Euroopa riikides on juba edukalt rakendatud.