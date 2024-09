Coop: maksutõusud süvendavad tarbijate ostujõu vähenemist

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla sõnul on mõistetav, et keerulisematel aegadel jäetakse tegemata emotsiooniostud selleks, et tagada pere põhivajadused, ent toidukoguste jätkuv vähenemine on juba tõsisem probleem ja viitab inimeste toimetuleku halvenemisele.