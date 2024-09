«Me muudkui räägime, et meil on rahvuslik lennukompanii ja rahvuslik lennukompanii. Fakt on aga see, et Nordica ei lenda Tallinnast juba aastast 2019. See on lennufirma, mida me peame üleval riigieelarvest ja mina isiklikult arvan, et me peaksime pingutama selle nimel, et Nordica võimalikult kiirelt erastada. Et Eesti maksumaksja ei peaks tegelema regionaallennundusega,» rääkis Svet esmaspäeval «Terevisioonis».