KORTER MAJA VASTU Maakler selgitab, mis kinnisvara vahetustehingutega kaasneb

«Eelkõige tuleb kinnisvara vahetamist tänapäeval ette maakohtades, aga ka pealinnas,» selgitab Buht. «Näiteks pakutakse maamaja linnakorteri vastu või vastupidi – tahetakse perele suuremat elamist ja ollakse nõus linnakorteri kaugemal asuva maamaja vastu vahetama. Kui ühe väärtus on teisest suurem, ollakse nõus vahe kompenseerima.»

Vahetuse eelistamisel on mitmeid põhjuseid. Näiteks ei taheta müügiga tegeleda ja vahetuskaup tundub justkui lihtsam. Samuti on põhjused finantsilised: ei ole uue kodu sissemakseraha või pank ei anna laenu. Reeglina on vahetuspakkumisi turul enam siis, kui majandusel läheb kehvemini.