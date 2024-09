Raul Eamets: majanduse seis ei ole paremaks läinud

«Kui võtta lahti kogu selle aasta aegrida, siis peab tunnistama, et seis on pigem nutune. Kõige rohkem kahanes augustis riiete ja jalatsite müük, langus oli 4%. Kui vaatame aasta keskmist langust kuude lõikes, siis oli see 7,6%, mis ei ole sugugi kõige viletsam tulemus jaekaubanduses,» märkis Eamets. Ta lisas, et kõige rohkem on sellel aastal pihta saanud spetsialiseeritud toidupoed ehk siis väikepoed, mis müüvad toidukaupa ning alkoholi ja tubakat – seal on keskmine langus olnud 17%.