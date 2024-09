Lenno Uusküla: jaekaubanduses on näha stabiliseerumise märke

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla toob esile, et augusti oli jaekaubanduses veidi parem kui juuli. Müük kasvas 0,1 protsenti, kui vaadata ilma autodeta jaemüüki ning koos autodega 0,3 protsenti. Selle aasta kolmanda kvartali kaks esimest kuud on olnud veidi paremad kui teise kvartali keskmine. Jaemüük autosid arvestamata on kasvanud 0,4 protsenti ja koos autodega 0,2 protsenti.