Soome linn näeb NATO staabielemendis päästerõngast linna majandusele

Mikkeli linnapea Janne Kinnuneni sõnul on NATO staabielemendi rajamine Mikkelisse positiivne sõnum kogu Mikkeli piirkonnale ja Lõuna-Savole. Lõuna-Savo kaubanduskoja tegevjuht Teppo Leinonen ütles, et NATO staabielemendi loomine on Mikkeli piirkonna ettevõtlusele oluline tõuge, edastas Taloussanomat.