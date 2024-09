NAABRITEL LÄHEB PAREMINI Kui eestlased mõtlevad säästmisele, siis leedukad ja lätlased kulutamisele

Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et küsitlusega soovis pank teada saada, mida Eesti inimesed plaanivad seoses oma finantsidega teha veel enne aasta lõppu. «Suuremate kulutuste planeerimise asemel ollakse pigem ettevaatlikud ning soovitakse säästa või lisaraha teenida. Tervelt 30 protsenti vastanutest märkis, et nad sooviksid selle aasta lõpuks rohkem raha kõrvale panna. Arvestades ebakindlat majanduslikku olukorda on loogiline, et see on muutnud inimestele olulisemaks ka finantsilise kindlustunde,» märkis Hakiainen.