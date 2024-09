Parempoolsed: valitsus on kokku pannud petueelarve

«Eelarvet lugedes selgub otsekohe, et valitsusliit ei ole lubatud «jõhkraid kärpeid» teinud, vastupidi, kulud on suurenenudki. Edasi näeme, et ka maksutõusudest ja julgeolekukuludest kõneldes ei ole koalitsiooni liikmed olnud ausad,» ütles Parempoolsete juht Lavly Perling.