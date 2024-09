USA majandus augustis: aeglustuv inflatsioon, madalamad kulutused ja kasvavad hulgivarud

USA majanduses jätkus augustis inflatsiooni aeglustumine, kui Föderaalreservi eelistatud mõõdik - isiklike tarbimiskulutuste tuuminflatsioon - tõusis vaid 0,1% võrreldes eelmise kuuga. See tulemus oli alla turuprognoosi, mis ootas 0,2%-list tõusu. Samuti oli kasv madalam kui juulis registreeritud 0,2%.

12 kuu lõikes tõusis tuuminflatsioon, mis jätab toidu ja energia hinnad välja, 2,7%, vastates ootustele. See annab märku, et inflatsioon on USA-s aeglustumas, võimaldades Föderaalreservil tulevikus intressimäärasid agressiivselt vähendada.