UURING Eesti jalakäijatest pooled on häiritud kihutavatest jalgratturitest ja tõuksijuhtidest

Uuringust selgub, et pooled vastajatest on häiritud kihutavatest elektritõukeratastest ning veerand tunneb ebamugavust kiiresti liikuvate jalgratturite pärast. Kuna Eestis on endiselt palju piirkondi, kus eraldi jalgrattateid ei ole, pahandab teel sõitmine ka autojuhte. Viiendik autojuhtidest on häiritud tee ääres liikuvatest jalgratturitest ning rohkem kui veerandit häirivad ratturid, kes sõidavad autode vahel.