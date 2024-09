Kui juunis 2021 oli Eestis virtuaalvääringu teenuse pakkujateks litsentseeritud 641 ettevõtet, siis praeguseks on nende arv langenud 45 teenuseosutajani. «See on ühelt poolt toonud kaasa riskide olulise vähenemise, kuid töö selles valdkonnas pole kaugeltki lõppenud. Aruandlus, mida meile alates selle aasta algusest esitatakse, annab meile olulist teavet järelevalve teostamiseks, et mõista, kas ja milliseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske esineb,» ütles rahapesu andmebüroo asejuht Laura Aus.