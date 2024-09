TORUD PEITU Eesti ostab miljonite eest relvadele pette- ja peibutussüsteeme

Hanke eeldatav maksumus on 9 miljonit eurot ja selle raha eest otsitakse kaitseväele erinevaid pettesüsteeme, mis imiteerivad päris relvasüsteeme, relvasüsteemide laskemoona, sidevahendeid ja radareid ning teisi strateegilisi võimeid, sh juhtimiselemente.

Pettesüsteemide hulka kuuluvad nii relvasüsteemide maketid kui peibutised. Maketid on füüsilised või virtuaalsed koopiad tegelikest sõjatehnika elementidest, näiteks tankidest, sõidukitest ja radaritest. Need on tavaliselt valmistatud odavatest materjalidest, kuid nende visuaalne välimus sarnaneb päris militaarobjektidele.