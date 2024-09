Paroolid krüpteerimata? Meta sai järjekordse hiigeltrahvi

Iirimaa Andmekaitsekomisjon teatas reedel, et on määranud Meta ettevõttele (META.O) täiendava 91 miljoni euro suuruse trahvi seoses kasutajate paroolide valehoiustamise juhtumiga. Uurimine sai alguse 2019. aastal pärast seda, kui Meta teavitas regulaatorit, et teatud kasutajate paroolid olid kogemata salvestatud nn «lihttekstina» ehk ilma krüpteeringuta, võimaldades neid töötajatel potentsiaalselt lugeda. Andmekaitsekomisjon rõhutas, et kasutajate paroolide lihttekstina salvestamine kujutab endast tõsist turvariski.