Elon Musk lubab Tesla Saksamaa tehase töötajate haiguslehed luubi alla võtta

Saksa majandusleht Handelsblatt kirjutas reedel, et Tesla Saksamaa Grünheide tehases kerkis haiguslehe võtnud töötajate arv augustis 17 protsendini. See on üle kolme korra suurem number kui Saksamaa autotööstuse eelmise aasta keskmine näitaja. LIsaks märkis Handelsblatt, et tehase juhid on ähvardanud töötajaid tõsiste tagajärgedega.