Ekspert selgitab, milline suhtlusstiil annab töös autoriteeti juurde

Mõned inimesed arvavad, et küsimuste esitamine – sõpradele, kaaslastele või ülemustele – võib teist jätta mulje kui nõrgast või ebakindlast inimesest, kuid Abraham on vastupidisel arvamusel, kirjutab USA väljaanne CNBC .

Abraham, kes töötab USA maineka Stanfordi ülikooli õppejõuna, selgitab, et küsimuste esitamisega saab oma staatust tõsta. Õigete küsimuste esitamine näitab, et hoolite ja olete empaatiline. See kinnitab, et olete valmis õppima ja valmis tunnistama, et te ei tea kõike, selgitab Abraham.