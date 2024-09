BARDAKK RIIGI RAHAKOTIS Riigikontrolör Janar Holm: aru ei saa kellele ja milleks raha jagatakse, üha rohkem püütakse salastada

Need neli lauset muidu pikas ja igavas dokumendis tekitasid Eesti rahva seas tormi.

«Lisaks näitas audit, et mitte alati ei jagata riigisiseseid toetusi läbipaistvalt ning kohati ei veenduta nende kasutamise sihipärasuses. 2023. aastal anti riigieelarvest riigisisesteks toetusteks ligikaudu 3,2 miljardit eurot. Eelarve seaduse eelnõu seletuskirjast aga ei selgu, mis tegevusvaldkondades, miks ja mis alustel plaaniti toetusi jagada. Seletuskirja toetusi puudutavas lisas on avalikustatud vaid osaline info toetust saavate juriidiliste isikute kohta ning see ei ühti seletuskirja teistes osades toodud infoga. Riigikontrolli analüüsi kohaselt anti riigisiseseid toetusi võrreldes seletuskirja lisas 3 tooduga tegelikult peaaegu neli korda suuremas summas.»