Eesti maapõues peituvad miljardid, sõna otseses mõttes

Eesti Geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel jahutas samas ka kohe indu, öeldes, et nende maavarade uurituse tase ja valmisolek kaevandamiseks on erinev. Näiteks Jõhvi magnetanomaalia uurimisel leidsid teadlased paar aastat tagasi nii erinevate tulevikumaavarade kui ka kulla ja plaatina ilminguid, kuid tervikuna on Eesti aluskord veel väga vähe uuritud.