Kas Eestis on liialt palju või vähe avaliku sektori töötajaid?

Raportist selgus, et kui võrrelda hõivatute arvu era- ja avalikus sektoris, siis erasektoris on see alates 2000. aastast suurenenud kõikidel aastatel, v.a 2009–2010 globaalse finantskriisi ja 2020. aasta koroonapandeemia ajal, jõudes 2023. aastaks ligi 530 000 inimeseni.