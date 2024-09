Ülemiste City avas uue Tervisemaja

Äsja valminud Tervisemaja 2 täiendab Ülemiste City olemasolevat tervisekompleksi, kuhu kuuluvad ka 2020. aastal avatud Tervisemaja, Ülemiste Kirurgiakliinik ja tervisevaldkonna idufirmade kiirendi Health Founders. Tervisekompleks on loodud mitte üksnes linnakus tegutsevatele inimestele, vaid patsientidele Tallinnast ja Harjumaalt ning kaugemaltki.

Ülemist Cityt arendava Mainor ASi juhatuse esimehe Kadi Pärnitsa sõnul pakub Ülemiste City 5-minuti linnana kõike vajaminevat lühikese jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel, seda ka tervishoiuteenuste ja -tehnoloogiate osas. «Tervisearenduse projekti keskmes on ennetav tervishoid ja mugav ligipääs terviseteenustele, mis ühtib tänapäevaste linnaplaneerimise põhimõtetega, kus esikohal on kogukonna mugavus ja heaolu. Ülemiste City tervisearendused juhinduvad Tartu Ülikooli loodud 3x3 tervisemudelist, mille järgi toimuvad linnaku tervisesekkumised indiviidi, ettevõtte kui keskkonna tasandil ja seda nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse tervise edendamiseks. See muudab Ülemiste City veelgi atraktiivsemaks nii ettevõtetele kui ka töötajatele, kes hindavad siinset terviklikku ja elujõulist linnakeskkonda,» selgitas ta.