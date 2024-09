Eesti.ee mobiilirakenduse testimine stardib oktoobris

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on tal hea meel nii suurest vabatahtlike testijate hulgast. «See näitab, et inimestel on huvi ja soov olla kaasatud Eesti digiteenuste arendamisse. Inimesed on valmis andma oma osa, et uus riigirakendus vastaks võimalikult täpselt nende ootustele ja vajadustele. Loodan, et tagasiside erinevas vanuses ja erineva taustaga testijatelt annab tulemuseks päriselu vajadustele vastava uue ja mugava e-riigi äpi mobiiliseadmetes,» sõnas minister, kes on ka ise üks vabatahtlikest testijatest.