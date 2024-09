SOOVID RAHAKINDLAT TULEVIKKU? Kõrge tootlusega pommikindel investeering on …

Hariduse tulumäär (ingl rate of return on education and experience) näitab seda, kui palju keegi teenib pärast teatud haridustaseme omandamist (nt bakalaureuse- või magistrikraad) rohkem võrreldes sellega, mida ta teeniks ilma selle haridustasandita. See on sarnane investeeringute tulumääraga (ROI – return on investment), kuid rakendatakse inimese haridusele ja töökogemusele.