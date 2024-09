NÄDALA PERSOON Olavi Lepp: oleme majanduslangusest vintskelt läbi tulnud

See on iga inimese enda hinnata, kui õiglane on tema sissetulek. See taandub väga laiale küsimusele, et mis on meie riigi pidamise eesmärk. Mingis kontekstis ma arvan, et eesmärk on rahvusriigi ja selle muude osade säilimine ning inimeste mõistlik käekäik. Loomulikult on arusaadav, et kultuuritöötajatele tundub mingil ajal kõik ebaõiglane, sellega peavad poliitikud muidugi tegelema.