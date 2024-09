Rikkuse kasv on järsult pidurit tõmmad, kuid miljonäre peaks juurde tulema

Rikkus on maailmas oluliselt kasvanud, märgib Šveitsi suurpank UBS 2024. aasta rikkuseraportis. Alla 10 000 dollari suuruse varaga inimeste osa on 2000. aastaga võrreldes kahanenud poole võrra, samas kui teised rikkusepüramiidi osad on kasvanud. Seetõttu pole rikkusepüramiid enam päris püramiid – alumine aste on teisest astmest väiksem.