Analüütikud peavad Eesti aktsiaid alahinnatuks

Swedbank eelistab Eesti oma Enefit Greenile Leedu ettevõtte Ignitise aktsiaid. «Suhtume Baltikumi energiasektorisse soojalt, kuna tohutu nõudlus uute taastuvenergia võimsuste järele peegeldub uutes hinnatasemetes, mis on võrreldes varasemate perioodidega ligi kaks korda tõusnud. Pilt ei ole aga mustvalge,» ütles Swedbanki Balti aktsiauuringute juht Andrej Rodionov. «Me ei saa teisiti, kui vaid imestada Ignitise üle, kellel on kõik trumbid käes – integreeritud ärimudel, kvaliteetsed rajatised, kiire varade käive. Samal ajal kannatab Enefit Green oma tootmisprofiili tõttu lühiajaliselt veel kasvuvalu käes. Lootusrikkad oleme ka Infortari suhtes, mille peamine tegevusala on maagaasi import ja turustamine.»