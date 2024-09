PEENIKE PEOS Laenuraha odavneb, ent inimesed ei saa tagasimaksetega hakkama

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang selgitas, et peamiseks laenuvõlgnevuse tekkimise põhjuseks on töökaotus. «Võlgnevuste puhul näeme seda, et kodulaenude tasumisega tullakse üldiselt kenasti toime ja üle 60 päeva võlgnevuses olevate klientide arv võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud ei ole. Võlas oleva laenuportfelli maht on küll veidi kasvanud, kuid seetõttu, et kasvanud on võlas olevate laenude põhiosa jäägid,» ütles ta. «Tarbimislaenude võlglaste arv on võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra kasvanud, kuid mitte nii palju, et see panga laenuportfelli kvaliteeti oluliselt mõjutaks.»