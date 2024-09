ERRi uue telemaja projekt: ekspertkomisjon asub pakkumusi hindama

Riigihankega otsib ERR koostöös Riigi Kinnisvara ASiga (RKAS) uue telemaja ehitustööde peatöövõtjat. «Huvi hanke vastu on olnud suur, mida kinnitab ka osalevate ettevõtete arv ning hanke käigus pakkujate esitatud küsimuste hulk ja sisu,» märkis ERRi haldusdirektor Janar Vilde pressiteates.

Pakkumised esitasid OÜ Nordlin Ehitus koos Reme Grupp OÜga, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg koos OÜ Astlanda Ehitusega, Ehitus5ECO OÜ ning AS Merko Ehitus Eesti. Kõik esitatud pakkumused jäid eeldatava maksumuse piiridesse. «Hanke võitja väljaselgitamisel hindame lisaks maksumusele ka pakkuja esitatud töökorralduskava. Komisjoni otsuse ja eduka pakkuja loodame välja kuulutada hiljemalt novembri alguseks,» lisas Vilde.