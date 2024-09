Suurfirmad ja President Kaljulaidi Fond asuvad üheskoos lähisuhtevägivalda tõkestama

«Liiga paljud lähisuhtevägivalla juhtumid jäävad Eestis märkamata ja abivajajad abile suunamata. Seettõttu on väga tähtis, et kõrvalseisjad, sealhulgas tööandjad, mõistaksid vägivalla olemust ning oskaksid abivajajad abile suunata,» ütles president Kersti Kaljulaid. «Selle algatusega anname lootust ohvritele ja tööriistakasti tööandjatele, kes võivad olla just need, kes saavad esimesena muret märgata ja toeks olla.»