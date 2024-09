FOTOD Selgus Eesti parim pitsameister

Musta pitsameistri särgi võitnud Annemari Kotkas on ametit pidanud kümme aastat, kuid osales kutseoskuste võistlusel esimest korda. Varem on ta töötanud Opera Pizzas ja viimased kuus aastat Peetri Pizzas ning nüüd paneb ennast proovile värskelt avatud Järveküla Pappa Pizzas. «Minu lemmikpitsa on 4 Formaggi, sest ma lihtsalt armastan juustu,» ütles Kotkas. Tema sõnul tõi talle võidu pikaajaline kogemus ja töökaaslaste toetus.