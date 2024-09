«Valitsus on ametisse astumisest alates selgitanud kõiki Eesti riigirahanduslikke hädasid kaitsevajadustega, sedasama hala kuulsime Kristen Michali, Lauri Läänemetsa ja Kristina Kallase suust ka eile eelarvet tutvustaval pressikonverentsil. Numbreid vaadates on aga ilmne, et maksutõusude toel ei parandata mitte julgeolekut, vaid jätkatakse keskvõimu ülekulutamist,» tõdes Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson.

Ta rõhutas, et riigikaitse on Eesti kestmise vaatest ülioluline valdkond, mille egiidi all valetamisel on ühiskonnale hukatuslikud tagajärjed. «Nn Kolme sotsi koalitsioon on inimeste elujärje halvendamises teinud süüdlaseks julgeolekuvajadused. See on õilis eesmärk, mille nimel on kodanikud valmis pingutama. Nüüd selgub, et riigikaitsesse läheb lisaks kogutavatest maksudest vaid tühine osa, selle tulemuseks saab olema pettumus ja võõrandumine,» hoiatas Kaarelson.