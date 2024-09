LUGEJA KÜSIB Kas 2025. aastal sündinud lapse vanema hüvitist kärbitakse, kui uus kord jõustub?

Valitsus on otsustanud langetada vanemahüvitise ülempiiri senise kolmekordse üle-eelmise kalendriaasta keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava tulu asemel kahekordsele. See muudatus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2026 ja rakendub nendele peredele, kelle lapse eeldatav sünnitähtaeg on või sünd toimub sel kuupäeval või pärast seda.