Petuskeemi alguses ohvrit n-ö «nuumatakse» ja tekitatakse usaldus. Kui õige hetk on käes toimub n-ö «hukkamine» ehk raha vargus. Pettus viiakse läbi internetis, kus väljamõeldud virtuaalne isik meelitab ohvrit justkui investeerima krüptovarasse. Skeem on kombinatsioon armastus- ja investeerimispettusest ning kogu protsessi käigus kasutatakse aktiivselt tehisaru (AI-d). Enne ründamist koguvad petturid sageli ohvri kohta detailselt infot ja teevad väga põhjaliku eeltöö. See petuskeem on tugevas kasvutrendis kogu maailmas ning juba esineb juhtumeid ka Eestis.