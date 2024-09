Nordica: meie ei ole tahtnud Rootsi lende lõpetada, uue plaani esitame hiljemalt 15. oktoobriks

Rootsi meedias avaldatud info kohaselt on neid liine teenindav Nordic Aviation Groupi tütarfirma Regional Jet OÜ (kaubamärgi XFly all), «kasutanud SAS-iga sõlmitud lepingus sisalduvat klauslit, mis võimaldab [XFly'l] lõpetada lendamine neil liinidel alates novembrist. See tähendab, et SAS on silmitsi lennukite puudusega kuni aasta lõpuni, mil liinide teenindamise võtab üle [lennufirma] BRA.»