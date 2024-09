Aastakümneid tegutsenud puidutööstus koondab töötajaid

Puitmaterjal. Pilt on illustratiivne.

1997. aastast tegutsenud Järvakandi Puidutehas teatas töötukassale, et koondab töö ümberkorraldamise tõttu 24 töötajat. Majandusaasta aruandes tõdeb ettevõte, et Euroopa klientide silmis on Baltikumil tekkinud kalli tootja maine.