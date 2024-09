PEIDETUD TEENUSTASUD TTJA: pileti lõpphind peab olema tarbijale kohe arusaadav

Oktoberfesti ürituse pilet Unibet Arenal maksab 39 eurot, kuid lisanduvad mitmesugused teenustasud, mis tõstavad pileti lõpphinda märkimisväärselt. Näiteks on internetipoe teenustasu 1,6 eurot, agenditasu kolm eurot ja toimumiskoha tasu üks euro. Kokkuvõttes moodustavad need tasud umbes 12 protsenti pileti hinnast. Kuigi see võib tunduda väike protsent, tekib küsimus, kas soodsa pileti lubadus on lihtsalt suitsukate, mille tagant ilmuvad ootamatud lisatasud?