Riigikontroll: riigifirmades on korralagedus, pooled dokumendid pole kättesaadavad

Informeeritud omanikuks olemine tähendab, et osalust valitseva ministeeriumi ja ministrini peab jõudma teave, kes ja milliseid riigi äriühingu juhtimisotsuseid tegi ning milliste andmete alusel. Riigi äriühingute juhtimise jälgitavus võib osutuda oluliseks nii omaniku ootuste väljatöötamisel, õppetundidena uute ärisuundade leidmisel või ka võimalike juhtimisvigade tuvastamisel. Otsustusprotsessi on võimalik ja lihtsam taastada siis, kui riigi äriühingute nõukogu koosolekute protokollid ja arutelumaterjalid on säilinud ja ministeeriumidele kättesaadavad ka siis, kui vahetuvad inimesed või asutuste vastutusalad.