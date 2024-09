Parempoolsed: valitsus hoopis suurendas kulusid, mitte ei kärpinud

«Esimese asjana torkab eelarve juures silma, et 2025. aasta riigieelarve kulupool on suurem kui 2024. aasta oma,» tõdes Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson. «Valelik on rääkida kulude kärpimisest, kui eelarve kulud hoopis tõusevad 617 miljoni võrra. Selliste mõtteuperpallide viskamine ei ole Eestile sobiv juhtimiskvaliteet,» rõhutas ta.

Eelarvet tutvustanud de facto peaminister, sotside juht Lauri Läänemets ütles pressikonverentsil, et ettevõtetele kehtestatud tulumaks on hea ja õiglase maksusüsteemi tunnus, mis mõjub positiivselt ka majandusele. «Millisel viisil maksutõusud majandust ergutavad, ei suutnud Läänemets muidugi selgitada, võttes arvesse, et reaalses maailmas on neil täpselt vastupidine mõju,» nentis Kaarelson.