Heidy Purga: statistiliselt ei ela kultuuritöötajad palju kehvemini kui Eestis keskmiselt

«Statistika näitab, et 2024. aastal kõikide riigilt palka saavate kultuuritöötajate – neid on 3633 inimest – mediaanpalk on 1650 eurot. Kultuuritöötajate, kellel on kõrgharidus ja keda on 2450 inimest, mediaanpalk on 1680, riigi mediaan on 1641. Ehk siis riigilt palka saavad kultuuritöötajad ei ela väga-väga palju kehvemini kui Eesti keskmiselt,» ütles Purga.