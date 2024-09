Galerii Esimene uue kontseptsiooniga R-kiosk avas uksed Kristiine keskuses

«Uus kontseptsioon loob klientidele meeldiva ja selgema ostukeskkonna, kust vajalik saab kiiresti kaasa haaratud. Oleme suunanud fookuse toidule, pakkudes tervislikumaid alternatiive. Hea näide on meie värsked salateid, mille retseptid on kooskõlas Planetary Health Diet’iga,» kommenteerib Reitan Convenience Estonia tegevjuht Tiia Ilves.

Uue R-kioski ehitamisel on kasutatud keskkonnasäästlikke materjale, nii on näiteks tööpinnad tehtud taaskasutatud materjalidest ja menüüplaadid tootmisjääkidest. «Järk-järgult uuendame ka teisi R-Kioskeid ning meie eesmärk on avada vähemalt kaks uut asukohta igal aastal,» lisas Reitan Convenience Estonia tegevjuht Tiia Ilves.