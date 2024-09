Valitsuse eeloleva nelja aasta kokkuhoiuprogrammi maht on kokku 970 miljonit eurot. Suurem osa sellest peaks tulema nn eelarverevisjoni käigus, samuti ministeeriumite protsendikärpega. Mida üks või teine täpselt kaasa toob, on keeruline öelda, sest ka väga kannatlikult seletades on sellest keeruline aru saada. Igal juhul on rahandusministeeriumi arvutuste järgi võimalik riigi kulusid kärpida ligi miljardi võrra.