Postimehe värskest ostukorvide hinnavõrdlusest selgub, et nädalaga pole odavaima ja kallima ostukorvi omanikud muutunud, ent kuigi odavaima ja kallima ostukorvi hinnavahe on selgelt suurenenud, püsib konkurents jaekettide vahel jätkuvalt tihedana.

Kui möödunud nädalal suutis Grossi Toidukaubad end tõestada odavaima ostukorvi pakkujana, siis ka sel nädalal jääb see jaekett esikohale. Nende ostukorvi hind on langenenud 2,78 euro võrra, ulatudes nüüd 65,04 euroni. Prisma, mis eelmisel nädalal hõivas kolmanda koha, on nüüd langenud teisele kohale, pakkudes ostukorvi 68,35 euro eest, mis on 2,08 euro võrra odavam kui eelmisel nädalal.