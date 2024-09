Ekspert soovitab algavaks kütteperioodiks fikseeritud hinnaga elektripaketti

«Peamine põhjus on Soome võrguoperaatori Fingrid hoiatus, et saabuval talvel on Soome elektri defitsiit külmal ja tuulevaiksel päeval 3,000 MW (ehk 2x Eestit), võrreldes 1,500 MWga mullu,» teatab Hanschmidt.

Mullu oli jaanuari alguses Soomes umbes kolm sellist päeva (3.–5. jaanuar), kus temperatuur kukkus -30 kraadi lähedale ja tarbiseprognoos 15,000 MW juurde. Samal ajal läksid ka mõned elektrijaamad rikki ning kolmandaks päevaks tõusis elektri hind 1,896 eurot/MWh peale (päeva keskmine 900 eurot/MWh), märgib Hanschmidt.

«Kuigi see olevat olnud kord-13-aasta-jooksul-pakane, siis ilma ennustada ma ei oska ja eeldan talupoeglikult, et vabalt võib selline pakane uuesti tulla ja võibolla veel kauemakski,» kirjutab ta.

Säärase pakase ajal näeb Fingrid, et Soome impordiks maximum 1,000 MW Eestist (ehk sööks veerand Baltikumi elektrist ära) ja lisaks 2,400 MW Rootsist (kus see väga midagi ei mõjuta). Saabuval talvel näeb Fingrid, et on saadaval 800 MW vähem elektrijaamu (tegelikult arvan et 300 MW), siis on reaalne, et hind läheb veel kõrgemakski kui 1,896 eurot/MWh Soomes ja seetõttu ka Eestis. See on ca 10x tavaline hind talvel, seega ühe päevaga tuleks 10 päeva elektriarve, selgitab ettevõtja.

«Kuigi tõenäosusteeoria ütleb, et see kõik on ebatõenäoline, et selline stsenaarium kujuneb, oleme näinud, et jaamadel ja kaablitel on praegu halb karma ja seetõttu hindan riski reaalseks. Kui nii ei lähe, siis on super ja pere ja sõbrad maksavad fikseeritud paketi eest võibolla 10–15 protsenti rohkem, aga kui tuleb pakane, mis kestab veel pikemalt, siis 4,000 eurot/MWh (võimalik maksimum), võib elektriarve taevasse saata,» märgib Hanschmidt.

Alati saab märtsis jälle minna börsipaketile, lisab Hanschmidt.